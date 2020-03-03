Вернувшиеся в освобожденный Хретан сирийцы рассказали о зверствах боевиков

В Сирии мирные жители возвращаются в освобожденный поселок Хретан, который отбили у боевиков. На выезде из Алеппо на северо-запад впервые за много лет выстроились автомобильные пробки. Маршрутные такси заполнены до отказа: многие едут семьями.

Люди благодарят российских военных за возможность наконец вернуться в свои дома и посетить могилы родных, передает телеканал "Россия 24". Многие здания в Хретане разграблены террористами, некоторые разрушены. Местные рассказывают, что творили боевики. Говорят, в поселке царила атмосфера страха и произвола. За любое неосторожное слово жителей бросали в заключение и пытали.

"До войны мы жили в Алеппо, а сюда мы приезжали на выходные. Когда пришли боевики, мы бросили все имущество. Эти звери все вынесли, даже краны водопроводные поснимали", — рассказывает сирийка Сухейла Аккад.

"Они предлагали перейти на их сторону, обещали хорошие деньги. Но я отказался — я не предатель, — говорит житель Хретана Мухаммед Эль Абду. — Тогда они стали мне угрожать. Хотя я не робкого десятка, но пришлось бежать в Дамаск. Как только появилась возможность, я вернулся. Конечно, условия здесь тяжелые. Но ничего, у меня еще есть силы. Главное — здесь нет боевиков".

"Дом у меня разрушен, буду строить заново. Посмотрите что эти звери сделали с нашей мечетью, — сокрушается Хишам Фаттух. — Для них нет ничего святого. У нас здесь большая шиитская община, и они считают нас вероотступниками. На самом деле у боевиков нет ничего общего с настоящими мусульманами. Они просто головорезы, бандиты, ничего другого о них сказать не могу".