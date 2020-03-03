Тема:

Палестино-израильский конфликт 34 минуты назад

3 марта 202006:41

Кадыров: "сделка века" Трампа - преступление против мусульманского мира

Global Look Press

Рамзан Кадыров назвал "сделку века", предложенную Трампом в качестве способа урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, "преступлением против всего мусульманского мира", грубо нарушающим нормы международного права.

Глава Чечни сделал свое заявление во время встречи с Махмудом Аль-Хабашем, советником президента Палестины, прибывшем в Грозный с визитом. Также во время переговоров стороны обсудили экономическое сотрудничество, развитие культурных и духовных связей. Кроме того, Палестина и Чечня планируют подписать соглашение о религиозном туризме. Паломники из Чечни смогут посещать палестинские святыни на регулярной основе.

Кадыров и Аль-Хабаш сошлись во мнении, что действия Запада способствуют разрастанию конфликтов в мусульманских странах. Отсутствие единства народов и лидеров этих стран – благоприятная почва для эскалации ближневосточного кризиса, сообщает РИА Новости.

Трамп предложил свою "сделку века" в конце января 2020 года. Согласно его плану, Иерусалим признается единой и неделимой столицей Израиля. Израиль сможет аннексировать территории Палестины на Западном берегу Иордана и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину. Кроме того, в плане прописано создание демилитаризованного палестинского государства. Такое государство не сможет контролировать свои границы и воздушное пространство, а его столицей станет деревня Абу Дис в пригороде Иерусалима.

Палестина и Лига арабских государств отвергли предложение Трампа как не соответствующее резолюциям ООН. Волнения в Палестине после озвучивания американским президентом "сделки века" стали почти ежедневными.

Ранее по теме

Сейчас

21:57

Россию на "Евровидении" представит Little Big

19:39

На входе в метро у москвичей будут выборочно измерять температуру

16:53

Талибы объявили о возобновлении боевых действий в Афганистане

16:44

Рядовой Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, признан вменяемым

16:36

Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России

16:26

Мужчина отпустил заложников в Маниле после извинений руководства ТЦ

16:18

В Думу поступили конституционные поправки ко второму чтению

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Коронавирус COVID-19: новые данные

Коронавирус COVID-19: новые данные

43 минуты назад
Кадыров: "сделка века" Трампа - преступление против мусульманского мира

Кадыров: "сделка века" Трампа - преступление против мусульманского мира

28 минут назад
Снявшийся с выборов Буттиджич поддержал демократа Байдена

Снявшийся с выборов Буттиджич поддержал демократа Байдена

57 минут назад
Вернувшиеся в освобожденный Хретан сирийцы рассказали о зверствах боевиков

Вернувшиеся в освобожденный Хретан сирийцы рассказали о зверствах боевиков

19 минут назад
В России значительно выросло число хакерских атак в программах лояльности

В России значительно выросло число хакерских атак в программах лояльности

2 часа назад
В Воронеже с подозрением на коронавирус госпитализированы 4 человека

В Воронеже с подозрением на коронавирус госпитализированы 4 человека

6 часов назад
Кубок Гагарина. "Динамо" обыграло "Спартак" в первом матче серии

Кубок Гагарина. "Динамо" обыграло "Спартак" в первом матче серии

7 часов назад
На входе в метро у москвичей будут выборочно измерять температуру

На входе в метро у москвичей будут выборочно измерять температуру

11 часов назад
Выжившие блогеры рассказали, как в судорогах выпрыгивали из облака сухого льда

Выжившие блогеры рассказали, как в судорогах выпрыгивали из облака сухого льда

12 часов назад
Постпред США при ОБСЕ: Прибалтика не была частью СССР, а Крым - не часть России

Постпред США при ОБСЕ: Прибалтика не была частью СССР, а Крым - не часть России

3 часа назад
Теперь точно: стало известно, кто представит Россию на "Евровидении"

Теперь точно: стало известно, кто представит Россию на "Евровидении"

8 часов назад
Премьер Украины не исключает консультаций по своей отставке с Радой и Зеленским

Премьер Украины не исключает консультаций по своей отставке с Радой и Зеленским

4 часа назад
Военная полиция РФ вошла в Саракиб

Военная полиция РФ вошла в Саракиб

10 часов назад
"Развитие событий может быть еще хуже": СМИ – о новом миграционном кризисе

"Развитие событий может быть еще хуже": СМИ – о новом миграционном кризисе

5 часов назад
Актер Данила Козловский и его супруга впервые стали родителями

Актер Данила Козловский и его супруга впервые стали родителями

13 часов назад
Экзитпол: на парламентских выборах в Израиле побеждает партия Нетаньяху

Экзитпол: на парламентских выборах в Израиле побеждает партия Нетаньяху

7 часов назад
Тяга к экспериментам: какие "безобидные" опыты могут быть опасны для здоровья

Тяга к экспериментам: какие "безобидные" опыты могут быть опасны для здоровья

8 часов назад
Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

13 часов назад
Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

15 часов назад
Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

16 часов назад
"Стрельцов": вышел второй трейлер и основной постер фильма

"Стрельцов": вышел второй трейлер и основной постер фильма

19 часов назад
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

22 часа назад
Инвесторы в Гонконге увидели свет в конце тоннеля

Инвесторы в Гонконге увидели свет в конце тоннеля

11 минут назад
Шайба Наместникова помогла "Колорадо" одержать волевую победу в Детройте

Шайба Наместникова помогла "Колорадо" одержать волевую победу в Детройте

30 минут назад
Китаю грозит нашествие саранчи

Китаю грозит нашествие саранчи

54 минуты назад
Топ-10 ведущих мировых брендов смартфонов

Топ-10 ведущих мировых брендов смартфонов

1 час назад
Госдеп взялся за китайских журналистов

Госдеп взялся за китайских журналистов

1 час назад
Huawei отказывается от своего облачного бренда в России

Huawei отказывается от своего облачного бренда в России

1 час назад
Глава ЕЦБ увидела в коронавирусе угрозу для финансовых рынков

Глава ЕЦБ увидела в коронавирусе угрозу для финансовых рынков

2 часа назад
Стало известно, что россиянки хотят получить в подарок на 8 Марта

Стало известно, что россиянки хотят получить в подарок на 8 Марта

2 часа назад
Знарок – о поражении от "Динамо": Чего не хватает? Голов от лидеров команды

Знарок – о поражении от "Динамо": Чего не хватает? Голов от лидеров команды

4 часа назад
Столкновения на границе Греции - новая угроза для ЕС

Столкновения на границе Греции - новая угроза для ЕС

4 часа назад
Поручения Путина: средства на строительство жилья и проверка чиновников на грамотность

Поручения Путина: средства на строительство жилья и проверка чиновников на грамотность

4 часа назад
Правительство проконтролирует ликвидацию токсичных отходов с берега Байкала

Правительство проконтролирует ликвидацию токсичных отходов с берега Байкала

5 часов назад
Проблемы доверия и экономики Китая в условиях пандемии коронавируса

Проблемы доверия и экономики Китая в условиях пандемии коронавируса

6 часов назад
Европейский союз поможет Греции в борьбе с миграционным кризисом

Европейский союз поможет Греции в борьбе с миграционным кризисом

7 часов назад
New York Times: в случае эпидемии COVID-19 миллионы американцев останутся без помощи

New York Times: в случае эпидемии COVID-19 миллионы американцев останутся без помощи

7 часов назад
Один из лучших экспертов Великобритании подтвердил подделку подписей Родченкова

Один из лучших экспертов Великобритании подтвердил подделку подписей Родченкова

9 часов назад
Журналисты ВГТРК первыми побывали в лаборатории, где исследуют коронавирус

Журналисты ВГТРК первыми побывали в лаборатории, где исследуют коронавирус

10 часов назад
Каким будет iPhone 9: все, что известно о следующем "бюджетнике" Apple

Каким будет iPhone 9: все, что известно о следующем "бюджетнике" Apple

12 часов назад
В Конституцию внесены поправки о русском народе

В Конституцию внесены поправки о русском народе

12 часов назад
Мутации делают бактерии "забывчивыми", что помогает им ускользать от антибиотиков

Мутации делают бактерии "забывчивыми", что помогает им ускользать от антибиотиков

16 часов назад
Два импланта, шесть шурупов: Сотникова объяснила, почему завершила карьеру

Два импланта, шесть шурупов: Сотникова объяснила, почему завершила карьеру

16 часов назад
Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

18 часов назад
Южа: столица деревянного кружева

Южа: столица деревянного кружева

18 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку