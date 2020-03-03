Нетаньяху договорился с лидерами правых партий о встрече для формирования правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен сегодня встретиться с правыми партиями, чтобы начать формирование правительства.

Накануне в Израиле прошли очередные досрочные выборы в кнессет. По данным экзитполов, партия действующего премьера "Ликуд" незначительно опережает оппозиционный блок "Кахоль-Лаван".

Прошедшие выборы удивили неожиданно высокой явкой. На участки пришел 71 процент избирателей. Таких показателей на выборах в кнессет не было с 1999 года, напоминает телеканал "Россия 24".