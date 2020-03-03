Коронавирус против туризма: топ-10 стран, которые пострадают больше всего

Авиакомпании отменяют рейсы, тысячи отелей теряют клиентов по всему миру, а страны вводят запреты на путешествия. Все это связано с распространением коронавируса.

Для стран, экономика которых основана на туризме, так как именно в этой отрасли создается наибольшее число рабочих мест, ситуация вокруг коронавируса может стать наиболее драматичной, ведь дело не только в здоровье населения, но и в экономическом благополучии.

100 туристов вряд ли изменят ситуацию в Южной Корее. А вот в Бангладеш на это число туристов приходится 944 рабочих места, согласно данным компании Knoema и Всемирного банка, которые проанализировали эксперты official-esta.com, компании, работающей в области оформления виз.

Несомненно, туризм способствует развитию экономики многих развивающихся стран, особенно при отсутствии значительных запасов природных ресурсов. При этом, именно туризм оказался самой уязвимой отраслью в ситуации с эпидемией коронавируса.

Ниже мы расскажем о 10 странах мира, экономика которых более всего зависит от туризма и которые могут серьезно пострадать из-за ситуации с коронавирусом по всему миру. Рейтинг был составлен экспертами official-esta.com на основе данных Всемирного банка и Knoema.

10. Нигерия

Нигерия занимает десятое место в рейтинге. Здесь на сто туристов приходится 66 рабочих мест. Согласно данным Всемирного банка, ежегодно страну посещают 5 265 000 туристов. Доля туризма в ВВП 0 5%.

9. Ливия

Ливия занимает девятое место в рейтинге. Здесь на сто туристов приходится 68 рабочих мест. Согласно данным Всемирного банка, ежегодно страну посещают 142 000 туристов. Доля туризма в ВВП 0 3.3%.

8. Гвинея

Гвинея занимает восьмое место в рейтинге. Здесь на сто туристов приходится 77 рабочих мест. Согласно данным Всемирного банка, ежегодно страну посещают 99 000 туристов. Доля туризма в ВВП 0 5%.

7. Филиппины

Филиппины занимают седьмое место в рейтинге. Здесь на сто туристов приходится 83 рабочих места. Согласно данным Всемирного банка, ежегодно страну посещают 6 621 000 туристов. Доля туризма в ВВП 0 24.7%.

6. Мадагаскар

Мадагаскар занимает шестое место в рейтинге. Здесь на сто туристов приходится 93 рабочих мест. Согласно данным Всемирного банка, ежегодно страну посещают 291 000 туристов. Доля туризма в ВВП 0 15.7%.

5. Эфиопия

Эфиопия занимает пятое место в рейтинге. Здесь на сто туристов приходится 99 рабочих мест. Согласно данным Всемирного банка, ежегодно страну посещают 933 000 туристов. Доля туризма в ВВП 0 9.4%.

4. Венесуэла

Венесуэла занимает четвертое место в рейтинге. Здесь на сто туристов приходится 101 рабочее место. Согласно данным Всемирного банка, ежегодно страну посещают 427 000 туристов. Доля туризма в ВВП 0 9.7%.

3. Пакистан

Пакистан занимает третье место в рейтинге. Здесь на сто туристов приходится 154 рабочих места. Согласно данным Всемирного банка, ежегодно страну посещают 1966 000 туристов. Доля туризма в ВВП 0 7.1%.

2. Индия

Индия занимает второе место в рейтинге. Здесь на сто туристов приходится 172 рабочих места. Согласно данным Всемирного банка, ежегодно страну посещают 15 543 000 туристов. Доля туризма в ВВП 0 9.2%.

1. Бангладеш

Бангладеш занимает первое место в рейтинге. Здесь на сто туристов приходится 944 рабочих места. Согласно данным Всемирного банка, ежегодно страну посещают 1 026 000 туристов. Доля туризма в ВВП 0 4.4%.