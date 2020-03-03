Владельцы старых iPhone могут получить денежную компенсацию от Apple

Корпорация Apple согласилась выплатить от 310 до 500 миллионов долларов в качестве компенсации владельцам старых iPhone, у которых телефоны стали работать медленнее после запуска новых версий программного обеспечения. Об этом сообщает Reuters. При этом компания не признала злоупотреблений.

Каждый пользователь, как ожидается, получит всего около 25 долларов. Речь идет о владельцах моделей 6 и 7. После того как они установили новую версию программного обеспечения, смартфоны стали работать хуже и медленнее загружать приложения. В результате Apple обвинили в намеренном замедлении работы более старых версий смартфонов, а люди стали обращаться с исками

Это уже не первый случай подобных обвинений в адрес компании, напоминает телеканал "Россия 24". В 2017 году сама корпорация Apple признала, что замедляет работу старых телефонов, чтобы "предотвратить их внезапное отключение".