"Эдмонтон" разгромил "Нэшвилл", Драйзайтль и Макдэвид набрали 10 очков

"Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на выезде разгромил команду "Нэшвилл Предаторз" со счетом 8:3. Пять из восьми шайб "нефтяники" забросили в третьей двадцатиминутке.

У победителей покер оформил Леон Драйзайтль (20-я, 46-я, 49-я, 50-я минуты) и по разу отличились Джош Арчибальд (7), Кайлер Ямамото (34), Коннор Макдэвид (45) и Зак Кассиан (48), а у хозяев льда голами отметились Роман Йози (23), Калле Йернкрок (23) и Ник Бонино (36).

Драйзайтль, помимо четырех шайб, отдал один результативный пас и был признан первой звездой встречи, его одноклубник Макдэвид записал на свой счет четыре результативных передачи и стал второй звездой матча.

"Эдмонтон" с 78 очками занимает пятое место в Западной конференции, а "Нэшвилл" в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе на шесть очков меньше.