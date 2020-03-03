В Госдуме заявили, что налога на кошек и собак в России не будет никогда

Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды и координатор проекта "Единой России" "Чистая страна" заявил, что в нашей стране никогда не будет налога на домашних животных. "Это даже не обсуждают", — подчеркнул он.

Налог был предложен мэром Якутска Сарданой Авксентьевой. Она предложила администрации и городской думе обсудить с якутскими депутатами возможность принять такой налог. Собранные деньги градоначальник предложила использовать для борьбы с бродячими собаками, передает РИА Новости.

Бурматов предупредил, что подобная инициатива может привести к тому, что бездомных животных станет еще больше: люди, не желающие или не способные заплатить, могут начать выбрасывать своих питомцев на улицу.

В рамках нацпроекта "Экология" из федерального бюджета выделят средства для устройства в регионах приютов для животных. Работа этих организаций регулируется положениями федерального закона "Об ответственном обращении с животными".