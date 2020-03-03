Неожиданный позитив: статистика из Южной Кореи оказалась лучше прогнозов

Четвертая по величине экономика Азии подвела итоги IV квартала 2019 года. Результат оказался лучше ожиданий: экономика Южной Кореи выросла за отчетный период на 1,3%, а не 1,2%, как ранее предполагал Банк Кореи.

Основным драйвером роста стал потребительский сектор, на который приходится половина ВВП страны. Согласно пересмотренным местным регулятором данным, его рост за IV квартал 2019 года составил 0,9% против ожидаемых ранее 0,7%.

Еще более активный рост продемонстрировали инвестиции: они прибавили не 1,5%, как сообщалось ранее, а 3,3%.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост ВВП в Южной Корее в IV квартале 2019 года составил 2,3%. Это лучше потенциальных показателей за январь: по итогам первого месяца этого года эксперты ожидают роста корейской экономики на 2,2%.

Между тем, общий результат 2019 года оказался прежним: ВВП Южной Кореи вырос на 2%.