В офисе бывшего министра юстиции Японии прошли обыски

В офисе бывшего министра юстиции Японии Кацуюки Каваи прошли обыски. Интерес прокуратуры связан с делом о нецелевом расходовании средств избирательного штаба его супруги. Она также является депутатом национального парламента, передает телеканал "Россия 24".

Этот скандал в прошлом году вынудил политика уйти в отставку с поста главы минюста. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ тогда публично извинился перед японским народом и пообещал сделать все возможное, чтобы восстановить доверие избирателей.