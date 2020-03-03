НЛМК пытается оспорить пошлины Трампа через суд

NLMK Pennsylvania и NLMK Indiana требуют признать неправомерным отказ американского Минторга отменить пошлины стальные полуфабрикаты.

В 2017 году президент Дональд Трамп объявил крестовый поход против импортеров, подписав указ “Покупай американское, нанимай американцев”. Документ обязывает госструктуры увеличить закупки продукции местных предприятий. Под действие ограничений попали и полуфабрикаты, изготовленные не в США, в том числе и слябы (стальные полуфабрикаты). С марта 2018 года на импортируемую в США из Китая, России и Японии сталь действует пошлина в 25%, а на алюминий — 10%. НЛМК поставлял на свои американские заводы слябы, произведенные в Липецке. По оценке “Ведомостей” речь идет примерно о 1,5 млн тонн стальных полуфабрикатах. Эта продукция попала под ограничительные меры.

Практически сразу после введения пошлин американский дивизион НЛМК обратился в американский Минторг с просьбой вывести слябы из под пошлин. Драконовские тарифы могли, по словам президента NLMK USA Боба Миллера, привести к сокращениям штата на заводе в Пенсильвании. Речь шла о более чем тысяче сотрудников. На этом потенциальные риски не заканчивались: компания рассматривала даже остановку производства, о чем уведомила американские власти. Правда обошлось без этого: компания ограничилась пока приостановкой инвестиций в модернизацию предприятий в США.

Министерство торговли сталелитейщикам отказало. Против исключений выступили три американских производителя: AK Steel, Nucor и US Steel. Тем не менее крупнейший российский производитель стали, оценивший свои потери от пошлин на слябы в $170 млн, довольствоваться решением министерства не намерен и готов отстаивать свою позицию в суде.