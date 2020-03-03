3 марта 202008:10

Вратарь Клаудио Браво покинет "Манчестер Сити" по окончанию сезона

EPA

Вратарь Клаудио Браво принял решение покинуть "Манчестер Сити" по окончанию сезона. 36-летний чилиец, скорее всего, продолжит карьеру в МЛС.

Браво является вторым вратарем "горожан". В текущем сезоне он сыграл 15 встреч, в том числе большинство встреч Кубка лиги, который "Манчестер Сити" выиграл в третий раз подряд. Однако Клаудио лишь четыре раза выходил на поле в играх премьер-лиги. Чилиец хотел бы уйти в клуб, где будет больше играть за основной состав.

Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры – клуб "Нью-Йорк Сити", имеющий тесные связи с чемпионами Англии. Однако в услугах Браво также заинтересован и мексиканский "Монтеррей".

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