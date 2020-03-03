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3 марта 202008:22

Дочка Alphabet Waymo сообщила о привлечении первых внешних инвесторов

Waymo/ Facebook

Созданная 11 лет назад как один из небольших проектов Google компания Waymo все больше отделяется от материнской компании. Разработчик технологий для беспилотных автомобилей объявил о том, что в рамках первого раунда привлечения внешних инвестиций сообщил о вложенных в нее $2,25 млрд. Самостоятельное подразделение Alphabet заявило, что не намерено останавливаться на достигнутом и продолжит привлекать средства сторонних инвесторов.

Компания уточнила, что ее автомобильный бизнес будет называться Waymo Via. Разработчик уже считается одним из лидеров направления, однако эксперты полагают, что ему, да и его конкурентам, еще далеко до построения крупного бизнеса, ориентированного на беспилотные технологии.

Тем не менее, как полагают эксперты, внешние инвестиции, безусловно пойдут компании на пользу, причем в том числе, косвенным образом. Так финансовый директор Alphabet Рут Порат заявил на конференции инвесторов Morgan Stanley, что внешние инвесторы в том числе “дисциплинируют” разработчика.

При этом Alphabet не спешит делиться дальнейшими планами по поводу все подрастающей “дочки”: будет ли материнская компания и дальше развивать это направление, или же продаст бизнес. Главный исполнительный директор Waymo Джон Крафчик на брифинге для СМИ лишь отметил, что “безусловно, это возможно в будущем”, не уточнив, что именно.

Крафчик охарактеризовал внешние инвестиции как часть “эволюционного пути, который мы всегда представляли”, который может привести к “большей независимости” для Waymo. При этом, по словам топ-менеджера, на данном этапе Alphabet продолжит финансировать Waymo параллельно с другими инвесторами.

В числе тех, кто вкладывает деньги в разработчика беспилотных технологий, например, Magna International, с которой у Waymo есть соглашение о сборке. Поучаствовала и американская дилерская сеть AutoNation, которая обслуживает в том числе и автомобили Waymo. В проект вошел также Инвестиционный совет Канадского пенсионного плана и три крупных инвестфонда: Silver Lake, Andreessen Horowitz и Mubadala Investment.

AutoNation заявила, что вложила в рамках первоначального раунда финансирования $50 млн. Сколько в проект направили другие внешние инвесторы, пока не сообщается.

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