В Красноярском крае стало больше волков

В Красноярском крае возросло число волков. Как сообщает ГТРК "Красноярск", речь идет о южных районах региона.

Зоологи связывают увеличение численности хищников с тем, что в Саяно-Шушенском заповеднике стало больше копытных. Именно они обычно становятся добычей для волков. Теперь специалисты жду проверки установленных на территории заповедника фотокамер, чтобы уточнить количество диких зверей. Предполагается, что здесь появилось еще одна волчья семья. Обычно волчица приносит потомство в мае. За лето волчата успевают освоиться в окружающем мире и научиться выживать в лесу.

По мнению зоологов, увеличение числа хищников не должно вызывать беспокойство. Это естественное явление в дикой природе, за ним нужно просто наблюдать.