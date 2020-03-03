Мать, задушившая двухлетнюю дочь хлебом, сядет на 11 лет

В Омске суд приговорил 28-летнюю местную жительницу к 11 годам колонии за убийство двухлетней дочери. По данным СКР, обвиняемая вины не признала, заявив, что дочь убил ее сожитель.

В прокуратуре Омской области отметили, что кроме 11 лет в исправительной колонии общего режима, обвиняемой назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок один год.

9 мая 2019 года в Омске 28-летняя мать двоих детей (трехлетнего сына и двухлетней дочери), находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидела, что девочка накрошила и стала со злостью засовывать в рот девочке куски хлеба и крошки. В результате ребенок, сидевший у матери на коленях, задохнулся.

Сожитель обвиняемой вынес тело девочки из дома и спрятал. Сам он скончался от алкогольной интоксикации спустя 10 дней. Тело девочки обнаружить не удалось.

О преступлении стало известно через месяц, когда подруга подозреваемой заявила о пропаже ребенка. Семья состояла на учете как неблагополучная.