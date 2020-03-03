Проект заявления G7 о COVID-19 не содержит призывов к фискальным и монетарным стимулам

Страны "Большой семерки" готовят заявление о том, как они планируют смягчить глобальный экономический удар от коронавируса, но пока не призывают к новым государственным расходам или скоординированному снижению процентных ставок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя G7.

В заявлении, которое, как ожидается, будет обнародовано во вторник или в среду, страны G7 обязуются работать вместе, чтобы смягчить ущерб для своих экономик от быстро распространяющегося вируса COVID-19, сообщил Reuters чиновник на условиях анонимности.

В заявлении не содержится каких-либо призывов к фискальному или скоординированному монетарному стимулированию. Однако формулировки заявления могут измениться, поскольку оно все еще обсуждается, уточнил собеседник агентства.

США, председательствующие в G7 в этом году, заявили, что министры финансов и главы центральных банков проведут во вторник утром телефонную конференцию, чтобы обсудить меры по борьбе с эпидемией и ее экономическими последствиями.

В понедельник Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что мировая экономика вырастет всего на 2,4% в 2020 году, минимальными темпами с 2009 года. Ноябрьский прогноз организации предполагал рост на 2,9%.

Если вирус распространится по всей Азии, Европе и Северной Америке, рост мировой экономики может замедлиться до 1,5% в этом году, предупредила ОЭСР, призвав правительства всего мира принять более решительные меры для совместного реагирования на эпидемию.

Во вторник Резервный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку четвертый раз менее чем за год, доведя ее до рекордно низкого уровня 0,5% годовых.

Вслед за ним, вероятно, ключевые центробанки по всему миру примут стимулирующие меры для борьбы с экономическими последствиями вируса.