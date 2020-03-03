Федун: к середине марта Brent превысит $60

Нефтяные котировки вернулись к росту на фоне надежд участников рынка на вмешательство в ситуацию участников соглашения ОПЕК+ и ее возможное урегулирование. Североморская смесь Brent приблизилась к отметке в $53 за бочку.

Уверенность в том, что участники соглашения серьезно повлияют на ситуацию высказал и вице-президент по стратегическому планированию российской компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.

“В марте состоится заседание ОПЕК+​​​. И у меня нет сомнений , что с рынка будут убраны излишки, и уже к середине марта мы увидим котировки за Brent где-то 60 плюс”, — заявил Федун журналистам.

Встреча участников нефтяного картеля и его союзников во главе с Россией пройдет в Вене 5-6 марта. Как ранее сообщала Financial Times, есть вероятность, что на ней вопрос о дальнейшем сокращении добычи поднимет Саудовская Аравия. Кроме того, генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил о готовности достичь соглашения, которое позволит стабилизировать цены.