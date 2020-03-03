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Солдат расстрелял сослуживцев в Забайкалье 34 минуты назад

3 марта 202009:09

Военнослужащий, издевавшийся над Шамсутдиновым, признал вину

72.ru

Руслан Мухатов, подозреваемый в издевательствах над Рамилем Шамсутдиновым, признал свою вину. Ранее на судебном следствии он заявлял, что его провоцировали.

"Он подтвердил свою вину и сказал, что раскаивается", — сообщил "Интерфаксу" адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

Прокуратура запросила два года колонии-поселения для Руслана Мухатова. Прения сторон закончились, суд удалился в совещательную комнату, приговор будет оглашен 3 марта.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части. В результате два офицера и шесть его сослуживцев были убиты. Шамсутдинов заявил, что в части над ним издевались. Его отец и адвокаты настаивают на том, что причиной трагедии стала дедовщина. Было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений.

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