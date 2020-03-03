В Новосибирске полиция ищет водителя, сбившего ребенка

В Новосибирске полиция ищет виновника аварии, во время которой пострадал ребенок. ДТП было зафиксировано накануне, 2 марта.

Как передает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, автомобилист ехал по двору дома в Советском районе города. В результате неосторожного движения машина сбила ребенка — девочку семи лет. С травмой стопы ей пришлось обратиться к врачам. Виновник скрылся.

Полиция убедительно просит всех, кто стал свидетелем происшествия и что-то знает о водителе, сообщать информацию по телефонам 02 или 232-23-51.