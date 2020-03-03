Тренер "Рейнджерс" не знает, когда восстановится Шестеркин

Возвращение в строй вратаря "Нью-Йорк Рейнджерс" Игоря Шестеркина может затянуться. Об этом сообщил главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн.

23 февраля Игорь Шестеркин и его одноклубник Павел Бучневич попали в автомобильную аварию. Павел отделался легкими ушибами и уже вернулся на лед. У Игоря был выявлен перелом ребер, и пока он не может играть.

"Когда Шестеркин вернется? Пока не знаю. Его восстановление может произойти раньше, а может и позже", — цитирует Куинна РИА Новости. Игорь Шестеркин проводит первый сезон в НХЛ. Он сыграл в 10 матчах, 9 из которых завершились победами "Рейнджерс".