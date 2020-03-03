Коронавирусная инфекция может стать сезонной, как грипп

Эксперт из США считает, что новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное инфекционное заболевание COVID-19, скорее всего, пополнит число патогенов, периодически атакующих людей.

Иными словами, инфекция приобретёт сезонный характер, и окончательно избавиться от неё миру не удастся. А единственным средством защиты от заражения в будущем станет вакцинация населения. Об этом сообщил в интервью изданию Business Insider Амеш Адалья (Amesh Adalja), эксперт по инфекционным заболеваниям из Школы общественного здравоохранения, входящей в состав Университета имени Джонса Хопкинса.

По некоторым оптимистичным прогнозам, весеннее потепление может помешать распространению коронавируса.

Как поясняют исследователи, респираторные инфекции являются сезонными, в том числе потому что более низкие температуры способствуют укреплению защитного гелеобразного покрытия, которое окружает вирусные частицы, пока они циркулируют в воздухе. Благодаря более прочной защитной оболочке патоген может достаточно долго выживать в воздухе. Таким образом, в холодное время года возрастает риск его передачи от одного человека другому.

Логично предположить, что, как и в случае с гриппом или ОРВИ, заболеваемость новой респираторной инфекцией в случае потепления может пойти на спад.

Специалисты подчёркивают: если частота передачи SARS-CoV-2 от человека к человеку действительно снизится, у медиков появится больше времени для разработки и тестирования новых препаратов, а также для вакцинации населения.

Но даже в этом случае угроза новой эпидемии в ближайшее время вряд ли исчезнет.

Пока население Евразии и Северной Америки получит передышку, странам по ту сторону экватора, где сезоны сменяются "зеркально", нужно будет готовиться к атаке патогена.

Кроме того, не стоит забывать, что в некоторых странах вообще нет ярко выраженных сезонных изменений, поэтому вирусные инфекции вроде гриппа могут представлять там примерно одинаковую опасность круглый год, отмечает Амеш Адалья.

Кстати, с предположением западных коллег согласны российские вирусологи. На днях они сообщили "Известиям", что новый штамм наверняка закрепится в человеческой популяции.

"COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронически больных и тех, у кого ослаблен иммунитет", — полагает член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов.

Впрочем, пока остаётся неясным, как с наступлением весны поведёт себя SARS-CoV-2 и, если он всё же отступит и вернётся осенью, насколько быстро и эффективно патоген распространится вновь.

Напомним, ранее специалисты выяснили, что коронавирус может передаваться через фекалии и от матери к плоду во время беременности.

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