Медклиники разделят на три уровня со специальными знаками

Минздрав предложил разделить поликлиники и больницы по уровню обслуживания — по принципу присвоения "звезд" в гостиничном бизнесе.

Медорганизациям предлагается присваивать информационные знаки соответствия определенному уровню медицинской помощи. Минздрав подготовил приказ о введении такой градации, сообщила "Российская газета".

Чем больше звезд, тем выше уровень оснащенности, комфорта, и выше возможность лечить сложные заболевания.

Росздравнадзор создаст специальную комиссию для присвоения "звездности" медорганизациям один раз в три года. На входе в больницу или поликлинику будет размещен информационный знак с указаниями уровня соответствия медорганизации и QR-код.

По мнению Минздрава, это повысит конкуренцию среди медицинских организаций и улучшит качество обслуживания.

