Главный тренер "Кальяри" ушел в отставку

В итальянской Серии А произошла тренерская отставка. Свой пост покинул тренер "Кальяри" Роландо Маран.

Причиной ухода Маран стало неудачное выступление островитян в последнее время. "Кальяри" проиграл семь встреч из десяти. В текущем календарном году клуб из Сардинии не выиграл ни одной встрече. Руководство "Кальяри" и Маран приняли решение завершить сотрудничество.

Наиболее вероятным преемником Марана считается Андреа Страмаччоне, тренировавший ранее "Удинезе" и "Интер". Последним местом работы Страмаччоне был иранский "Эстигляль". Также рассматриваются кандидатуры Чезаре Пранделли, Франческо Гвидолина и Вальтера Дзенги.