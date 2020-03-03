Honda сократит производство в Японии из-за нехватки китайских запчастей

Honda Motor временно сократит производство автомобилей в Японии из-за трудностей с поставкой запчастей из Китая на фоне вспышки коронавируса. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Японский автопроизводитель сократит выпуск продукции на несколько сотен автомобилей на двух заводах в префектуре Сайтама. Сокращение продлится несколько дней с начала этого месяца.

На этих заводах производят внедорожники Vezel и минивэны Odyssey. Однако в последние недели наблюдались признаки нехватки компонентов для тормозов и дверей, сказал руководитель поставщика запчастей.

Honda управляет тремя сборочными заводами китайском городе Ухань (провинция Хубэй), оказавшемся в эпицентре вспышки коронавируса.

Ранее Honda Motor Co сообщила, что ее производственные мощности в городе Ухань будут остановлены до 11 марта.

Вспышка вируса COVID-19 и меры, призванные сдержать ее распространение, включая закрытие заводов и ограничения на передвижения, оказали значительное негативное воздействие на автомобильную отрасль.

Китайские компоненты используются в производстве миллионов автомобилей по всему миру. Провинция Хубэй является крупным центром производства и поставок автозапчастей.