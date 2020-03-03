Путин о несанкционированных митингах: если не реагировать - будут жечь машины

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент России подчеркнул, что участники всех митингов обязаны придерживаться правил проведения публичных акций, иначе ситуация может вылиться в уличные беспорядки.

Путин напомнил, что "есть правила, которых должны придерживаться все" — и сторонники, и противники власти.

"Есть закон, который нужно соблюдать. Мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины? Если не реагировать, будут жечь, будут бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать", — подчеркнул президент.

Он напомнил, что закон дает возможность выражать свою точку зрения с помощью публичных акций, нужно только получить разрешение.

"В других странах то же самое, там тоже ходят и получают эти разрешения", — отметил президент, добавив, что в ряде стран участие в несанкционированных акциях грозит тюремными сроками. "Например, в Швеции сроки могут достигать пяти или десяти лет. У нас такого нет", — сказал Путин.