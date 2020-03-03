На трассе Челябинск-Екатеринбург рядом с автозаправкой загорелась фура с лесом

На трассе Челябинск — Екатеринбург произошло возгорание фуры, которая перевозила лес. ЧП случилось в ночное время на 117 км дороги. Опасность от возникшего пожара усугублялась близостью автозаправочной станции, передает ГТРК "Южный Урал".

По словам очевидцев, кабина грузовика вспыхнула на ходу, из нее повалил дым. Водитель благополучно успел выбежать из машины и не пострадал. На место сразу прибыли пожарные машины. Как рассказали в ГУ МЧС по региону, площадь возгорания была небольшая — всего семь квадратных метров, пожарным быстро удалось справиться с огнем и не дать ему перекинуться на груз и автозаправку.

Специалистам предстоит выяснить причину возгорания. Вероятно, оно могло возникнуть из-за короткого замыкания в электропроводке.