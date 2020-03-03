"Она раскаивается": затравившую школьницу башкирскую учительницу уволили по статье

Называвшую семиклассницу "алкоголичкой" и "пустышкой" учительницу сельской школы в Башкирии уволили с работы. Сама она уже раскаялась в своем проступке, однако большинство родителей сошлись во мнении, что она все сделала правильно — современные школьники, по их мнению, сами провоцируют нападки, а затем умело пользуются ситуацией.

По удар на сей раз попала преподаватель башкирского языка и литературы школы в селе Мурсалимкино Салаватского района. Родители школьницы пожаловались в Совет по правам человека на то, что учительница называла родственников невыучившей урок школьницы и ее саму алкоголиками, а остальных детей "засранцами бестолковыми", а потом и вовсе предложила им всем повеситься.

После того, как запись "выступления" стала достоянием общественности, преподаватель с 30-летним стажем извинилась перед семиклассницей и ее матерью за свои слова о том, что девочка "несет всю грязь из дома".

"Конечно, она раскаивается, очень жалеет. Но такое поведение недопустимо для педагога. Ничего не может ее оправдать", — заявила начальник районного отдела образования Альфия Каримова. По ее словам, прежде на преподавателя никто не жаловался, "конфликтная комиссия этого человека ни разу не разбирала".

Учительницу уволили по статье "Применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося" Трудового кодекса.

Пользователи соцсетей, между тем, встали на сторону преподавателя, предположив, что школьница самостоятельно довела ситуацию до точки кипения и спровоцировала оскорбительные высказывания в свой адрес. "Так просто учителя орать не будут. Это дети доводят. Надо воспитывать детей", — такие тезисы приводили родители.