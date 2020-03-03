Число дел о рейдерских захватах в России удвоилось

Количество уголовных дел о рейдерских захватах предприятий в России резко увеличилось за год — сразу на 135%, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Следственный комитет в 2019 году возбудил 101 дело о рейдерстве, рост составил 135%", — сообщил глава СК (цитата ТАСС). Бастрыкин назвал эту статистику "тревожным сигналом".

По его словам, сейчас исторический момент – страна направляет свои усилия на достижение национальных целей экономического и социального развития. Государство направляет ресурсы для улучшения инвестклимата.

В 2019 году суды России получили свыше 15 тыс. уголовных дел по экономическим преступлениям, обвиняются 17 тыс. человек, пытавшихся захватить чужое имущество. В 2019 году арестовано имущество рейдеров на сумму свыше 52 млрд рублей – это на 14 млрд рублей больше, чем в 2018 году.

СК повышает квалификацию сотрудников для расследования таких дел. Институт повышения квалификации Московской академии Следственного комитета России постоянно проводит курсы для сотрудников СК по программе расследование дел о рейдерстве.