Егор Титов: наверняка Кокорин все еще обижен на руководителей "Зенита"

Бывший полузащитник футбольной сборной России и московского "Спартака" Егор Титов поделился с журналистами мыслями о "перезапуске карьеры" Александра Кокорина, который имеет контракт с "Зенитом", но играет на правах аренды за "Сочи".

По мнению Титова, Кокорину нужно было дать шанс в Питере: "Он свой мальчишка. Да, у него был очень непростой, я бы даже сказал, сложнейший период в карьере. Но Саша всё-таки обязан был получить шанс в "Зените". Он и сам этого очень хотел. Мы все видели, какая длинная эпопея получилась с его переходом в "Сочи": то уходит, то нет. Наверняка, у него осталась обида на "Зенит".

При этом экс-капитан "Спартака" отметил, что после отъезда Кокорина в Сочи в "Зените" травмы получили ведущие форварды Артем Дзюба и Сердар Азмун. "Конечно, это уже их проблема, — цитирует Титова издание "Известия". — О ситуации надо спрашивать у руководителей "Зенита".

При этом Егор верит, что Кокорин способен перезапустить карьеру: "Почему нет? Ему 28 лет — еще играть и играть. Кокорину будет очень непросто, но в "Сочи" строится новая команда, и Саша вполне может стать ее лидером. Я ему пожелаю, чтобы он достойно прошел все это и стал тем Кокориным, которым мы его помним. Тем более у него еще есть шанс оказаться в сборной".