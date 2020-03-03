Банки удвоили продажу свежих долгов коллекторам

Банки в 2019 году банки многократно увеличили продажу коллекторам долгов по кредитам, выданным с 2017 года, следует из данных Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

На это время пришелся бум розничного кредитования.

В 2019 году доля выданных за последние три года долгов выросла с 6,2% до 13,3% от общего количества предлагаемых к переуступке. По сумме задолженности доля этих долгов в 2019 году выросла в 3,7 раза до 7,4% от общего объема сделок на рынке переуступки права на долг.

В целом в 2019 году банки сократили предложение коллекторам просроченных долгов — на 15% до 399 млрд руб., цитирует РБК данные ПКБ и НАПКА.