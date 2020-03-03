Facebook ускорила популярное приложение вдвое

Facebook полностью переписала код приложения Facebook Messenger для iOS и уже начала распространять обновление в App Store. У большинства пользователей будет возможность перейти на последнюю версию в течение нескольких ближайших недель.

Разработчики сообщили, что размер программы уменьшили в четыре с лишним раза - со 130 до 36 мегабайт. При этом не загрузку мессенджера будет уходить вдвое меньше времени. Как пообещал лично Марк Цукерберг, он покажется "гораздо быстрее и более отзывчивым, чем другие используемые вами приложения".

Новая версия Messenger отличается упрощенным интерфейсом, поэтому некоторые функции, привычные пользователям, могут отсутствовать. О каких именно возможностях идет речь, в Facebook не говорят. Возможно, речь идет об отказе от вкладки "Найти", где отображались чатботы и аккаунты компаний, с которыми можно взаимодействовать через Messenger.