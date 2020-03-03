Тренер хоккейного ЦСКА Никитин: быстрый гол помог победить

Наставник победителей регулярного чемпионата КХЛ из клуба ЦСКА Игорь Никитин после победы своей команды над нижегородским "Торпедо" (3:0) в первом матче стартовой серии плей-офф, отметил, что после быстрого гола его подопечные несколько снизили обороты.

"Быстро забили, потом немного обороты снизили, — цитирует главного тренера "красно-синих" Чемпионат.Com. – "Торпедо" начало что-то создавать, но Сорокин помог".

По мнению специалиста, победа в первом матче очень важна. Именно поэтому, говорит Никитин, "дальше мы постарались перестроиться и играть по счету". Армейцы ведут в серии 1/8 финала Кубка Гагарина 1:0.