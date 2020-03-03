Рубль умеренно укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения. Рубль умеренно укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 66,18-66,48 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 66,41 руб., опустившись на 3 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 74,01 руб. — это на 1 копейку ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 2,1 копейки до 69,83 руб.

Нефть продолжает дорожать после роста цен более чем на 4% в понедельник, поскольку надежды на более значительное сокращение добычи ОПЕК и стимулирование со стороны центральных банков перевесили беспокойство по поводу последствий вспышки коронавируса.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 1,4% и составила $52,63 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,9% до $47,64 за баррель.

По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на нефть обеих марок подорожали на 4,5%.