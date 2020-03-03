Приамурье лидирует на Дальнем Востоке по приросту объема инвестиций

Приамурье лидирует на Дальнем Востоке по приросту объёма инвестиций в основной капитал. 36 миллиардов рублей составил прирост на амурских ТОР за 2019 год, сообщил губернатор на совещании наблюдательного совета по итогам экономической деятельности на территориях опережающего развития.

Глава региона Василий Орлов отметил, что в настоящее время в области действуют три ТОР, в общей сложности работают 26 резидентов. Инвесторы там реализуют проекты на общую сумму свыше триллиона рублей, создавая почти шесть тысяч рабочих мест. Одной из высокоэффективных. по мнению экспертов, является ТОР "Белогорск", где запущен завод по глубокой переработке сои. Основная специализация ТОР "Приамурская" — это производство пищевых и нефтепродуктов, логистика, а также складское хозяйство.

А лидером по объему инвестиций выступает ТОР "Свободный", информирует ГТРК "Амур". Там строится Амурский ГПЗ, а уже в текущем году начнется создание производства метанола мощностью в миллион тонн ежегодно.

Губернатор считает, что областные власти должны прилагать все возможные усилия и для привлечения новых резидентов, и для поддержки работающих. Тогда экономический успех гарантированно положительно скажется на экономике Приамурья.