Китайская компания скопировала Apple Watch точнее, чем Xiaomi

Китайский производитель электроники Oppo опубликовал официальное изображение смарт-часов Oppo Watch Series, дизайн которых почти в точности повторяет смарт-часы от Apple. Единственное отличие - нет "цифровой коронки" справа, вместо этого там две кнопки.

It's time to say hello to #OPPOWatch. ∎∎∎∎



Unveiled at the #OPPOFindX2 Launch Event March 6, 10.30am CET. ∎ pic.twitter.com/IwbOJnHoyg - OPPO (@oppo) March 2, 2020

Изображение двух пар часов - с тено-синим и золотистым корпусом и с черным и белым ремешками, соответственно - появилось в твиттер-аккаунте Oppo. Там же сообщается, что часы покажут на презентации следующего флагманского смартфона компании, Oppo Find X2, которая пройдет 6 марта.

Из картинки неясно, на какой операционной системе работает гаджет, видно только, что он сможет совершать звонки, при этом будет возможность ответить звонящему сообщением.

В конце прошлого года смарт-часы под собственным брендом, внешне сильно напоминающие Apple Watch, представил другой китайский производитель - Xiaomi. Mi Watch работают на Wear OS от Google, поверх которой установлен собственный интерфейс. Однако они пока продаются только в Китае, а вот фраза "Launch globally" в анонсе Oppo намекает, что их устройство будет доступно и для международного рынка.