Китайская компания скопировала Apple Watch точнее, чем Xiaomi

Китайский производитель электроники Oppo опубликовал официальное изображение смарт-часов Oppo Watch Series, дизайн которых почти в точности повторяет смарт-часы от Apple. Единственное отличие - нет "цифровой коронки" справа, вместо этого там две кнопки.

It's time to say hello to #OPPOWatch. ∎∎∎∎



Unveiled at the #OPPOFindX2 Launch Event March 6, 10.30am CET. ∎ pic.twitter.com/IwbOJnHoyg