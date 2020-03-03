Столичные первоклассники сожгли глаза кварцевой лампой

Учительницу 1-го класса московской школы, которая не выключила кварцевую лампу во время урока, уволят.

Инцидент произошел 2 марта в школе №1415: преподаватель зажгла во время перемены обеззараживающий прибор в классе и забыла его выключить после звонка на урок. Несколько детей обратились к врачам. После осмотра четверых из них отпустили домой, сообщает агентство ТАСС.

Департамент образования считает, что учитель нарушила правила использования кварцевых ламп. В школе можно использовать только приборы закрытого типа, которые не опасны для человеческих глаз.