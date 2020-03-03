Следовавший в Цюрих самолет вернулся в Москву из-за технических проблем

Направлявшийся в Цюрих самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву из-за технических проблем. По данным сервиса Flightradar24, Boeing 737-800 совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

По предварительным данным, примерно через полчаса после вылета у самолета возникли проблемы — сработал датчик отказа управления закрылками, экипаж принял решение вернуться в российскую столицу. Совершив пять кругов в окрестностях Красного Села с целью выработать топливо, лайнер благополучно приземлился в Шереметьеве.

Это уже третий за сегодня самолет российских авиакомпаний, который совершил экстренную посадку не в пункте назначения. Ранее из-за сообщений о минировании были прерваны рейсы Владивосток — Москва и Новосибирск — Москва. Первое воздушное судно село в Хабаровске, второе — в Перми. В результате инцидентов никто не пострадал.