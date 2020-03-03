Ялтинский международный экономический форум отложен из-за коронавируса

Проведение Ялтинского международного экономического форума перенесено на более поздний срок в связи с распространением коронавируса, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Форум обычно проходит в апреле, перенос срока согласован с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным, отметил Аксенов в Facebook.

Перенос срока проведения форума — профилактическая мера. Аксенов принес извинения всем участникам. "О новой дате пока говорить рано, посмотрим, как будет развиваться ситуация. О конкретных сроках проведения форума мы обязательно проинформируем участников и общественность", — пояснил Аксенов.

Ялтинский международный экономический форум проводят в Крыму с 2015 г. раз в год. В 2019 г. форум проходил 18-20 апреля, количество участников превысило 4,5 тыс. человек из 89 стран. В этом году форум намеревались провести 23-25 апреля.