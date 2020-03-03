У Папы Римского коронавируса не нашли

У Папы Римского Франциска нет коронавируса. Как пишет газета Il Messaggero, он просто немного простудился.

На прошлой неделе в итальянских СМИ появилась информация о том, что Франциск болен коронавирусом. Из-за плохого самочувствия он отменил групповые аудиенции и не принял участие в литургии.



Италия стала очагом вспышки коронавируса COVID-19 в Европе. От спровоцированного вирусом заболевания погибли 52 итальянца. Число случаев заражения превысило 2 тысячи, сообщает РИА Новости.

Всего в мире уже более 90 тысяч заболевших. Вспышка началась с китайского города Ухань в конце декабря. ВОЗ признала это чрезвычайной ситуацией международного значения.