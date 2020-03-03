Вольфганг Пихлер: нельзя верить Родченкову, его слова – ложь

Известный немецкий специалист биатлона Вольфганг Пихлер, который в своей время тренировал сборную России, рассказал о своем участии в слушаниях Спортивного арбитражного суда по делу бывших подопечных Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

По словам Пихлера, он провел в судебном заседании более часа и ответил на все заданные вопросы. При этом экс-наставник россиянок выразил уверенность, что Романова и Зайцева, с которыми он работал более плотно, ничего запрещенного не употребляли: "Во время слушаний я сказал правду, я считаю, что Родченков лжет".

"Многие его слова – ложь и вообще эта история многое говорит о Родченкове, — цитирует немецкого тренера ТАСС. – В Германии мы говорим: "Если кто-то соврал один раз, то ему уже нельзя доверять". Эта история показывает, что нельзя верить всему, что он говорит".

Пихлер привел ряд примеров лжи, в частности, он сказал, что Родченков утверждает, что в январе 2013 года тренер был с Екатериной Глазыриной в немецком Оберхофе: "Но в тот момент мы находились на сборе в Зеефельде, где готовились к этапу в Рупольдинге, а Глазырина вообще не планировала приезжать в Оберхоф".

Пихлер признался, что был очень рад видеть Зайцеву и Романову: "Мы накануне с ними встречались за ужином и многое успели обсудить. Им важно бороться за правду, поскольку, считаю, что все это – большая борьба с Россией. В этом замешано много политики".