Второй российский самолет совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе

Направлявшийся из Новосибирска в Москву самолет авиакомпании S7 готовится к экстренной посадке на запасном аэродроме в Перми — в небе над Удмуртией экипаж подал сигнал бедствия, сообщил "Интерфаксу" источник.

Первоначально сообщалось, что на борту лайнера Airbus A320 Neo мог сработать датчик разгерметизации, однако позже представитель S7 заявил, что причиной экстренной посадки стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Самолет резко снизился почти на 3 тысячи метров — до 7,5 тысячи метров.

В настоящее время, по данным Flightradar24, лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Перми.

Ранее сегодня из-за сообщения о минировании был прерван полет рейса Владивосток — Москва, лайнер "Аэрофлота" приземлился в Хабаровске.