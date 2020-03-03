Убийство блогерши: суд вынес приговор челябинцу

В Москве вынесен приговор по громкому делу об убийстве модели и блогера Екатерины Караглановой. Как передает ГТРК "Южный Урал", заседание прошло накануне в Никулинском районном суде. В расправе обвинили выпускника одного из вузов Челябинска.

Напомним, шокирующая история произошла летом 2019 года. В съемной квартире в столице нашли труп 24-летней девушки. У нее было перерезано горло. В ходе следствия выяснилось, что убийство совершил бывший возлюбленной модели — 33-летний житель Челябинска. Мужчина был задержан и дал признательные показания. Он объяснил свой поступок оскорбительным поведением девушки по отношению к нему. Выяснилось также, что подозреваемый пытался избавиться от трупа, спрятав его в чемодан.

Модель Екатерина Карагланова (Сёмочкина) была очень популярна в Инстаграме. На ее страницу, где девушка рассказывала о своих путешествиях и учебе в медицинском университете, подписалось примерно сто тысяч человек.

Итоговое заседание суда по уголовному делу состоялось 2 марта. Приговор — девять лет колонии строгого режима. Также обвиняемый обязан выплатить компенсацию родственникам убитой им девушки.