Всех сотрудников Twitter попросили не ходить на работу. А некоторым - запретили

Руководство социальной сети Twitter в понедельник объявило в официальном блоге о новых мерах, направленных на предотвращение распространения вируса COVID-19.

"Начиная с сегодняшнего дня мы настоятельно просим сотрудников по всему миру работать из дома, если у них есть такая возможность, — говорится в сообщении. — Наша задача — снизить вероятность распространения коронавируса COVID-19 для нас и мира вокруг нас".

В компании пообещали принять меры, чтобы собрания, совещания и другие важные рабочие встречи можно было проводить удаленно по видеосвязи. Офисы останутся открытыми для тех сотрудников, чья работа требует личного присутствия. Однако для тех, кто работает на Twitter в Гонконге, Японии и Южной Корее удаленная работа будет обязательной. Приходить в офисы им запрещено.