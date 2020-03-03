3 марта 202011:30

"Моя вселенная": Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью

Instagram / Данила Козловский

Трогательную фотографию с новорожденной дочерью опубликовал в Instagram актер Данила Козловский. "Моя вселенная", — так он подписал эту фотографию, на которой нежно держит дочку на руках.

Ранее сообщалось, что актер и его супруга Ольга Зуева впервые стали родителями

Данила Козловский известен российскому зрителю по ролям в фильмах "Легенда №17", "Экипаж".

Летом 2019 года он начал работу над картиной о катастрофе на Чернобыльской АЭС — уже в качестве режиссера.

Актер известен и зарубежным зрителям. В популярном сериале "Викинги" (6 сезон) он сыграл одного из правителей Древней Руси — князя Олега. Канадско-ирландский художественный сериал создан Майклом Херстом для телеканала History.

В отечественном фильме "Викинг" на похожую историческую тематику Козловский сыграл князя Владимира — Крестителя Руси.

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