"Детский мир" сменит гендиректора

Совет директоров компании "Детский мир" 10 марта рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора компании Владимира Чирахова. Новым гендиректором станет Мария Давыдова, которая занимает должность заместителя гендиректора по коммерческой деятельности "Детского мира".

Чирахов станет председателем совета директоров. "У меня нет сомнений, что топ-менеджмент останется в "Детском мире" в полном составе, а опыт работы Марии Давыдовой, ее погруженность во все бизнес-процессы и отраслевую специфику будут способствовать росту бизнеса компании", — заявил Чирахов, сообщает "Детский мир".

"В качестве председателя совета директоров компании я буду оказывать Марии поддержку и приму активное участие в операционном и стратегическом управлении компанией", — подчеркнул Чирахов.

Чирахов работает в "Детском мире" с марта 2012 г., в октябре 2012 г. назначен гендиректором, с 2009 г. работал в компании "Кораблик". В августе 2018 г. совет директоров компании продлил полномочия Чирахова на посту гендиректора до 9 октября 2021 г.

"Мы благодарны Владимиру Чирахову за многолетнюю успешную работу во главе "Детского мира". За эти годы компания стала безусловным лидером отрасли, последовательно демонстрировала высокие темпы роста в России, осваивала новые рынки и активно развивала онлайн-платформу.

Под руководством Владимира "Детский мир" вышел на публичные рынки капитала, а в прошлом году вторичное размещение акций позволило повысить ликвидность, что уже транслировалось в значительный рост капитализации.

Мы приветствуем назначение Марии Давыдовой и уверены, что под ее руководством компания продолжит реализацию стратегии и сохранит сильную динамику развития и высокий уровень дивидендных выплат, а назначение Владимира Чирахова председателем совета директоров обеспечит необходимую преемственность", — заявил председатель совета директоров "Детского мира", управляющий партнер АФК "Система" (основной владелец "Детского мира") Алексей Катков.

Выручка "Детского мира" по МСФО увеличилась в 2019 г. на 16,1% до 128,764 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 10,6% до 7,303 млрд руб. "Мы будем рекомендовать распределить всю чистую прибыль в качестве годовых дивидендов", — заявил Чирахов.

В феврале 2017 г. "Детский мир" провел IPO на Московской бирже. SPO состоялось в конце 2019 г. Продающими акционерами выступали АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation).

"Сегодня "Детский мир" является бесспорным лидером рынка детских товаров на постсоветском пространстве с высоким потенциалом дальнейшего роста. В качестве нового генерального директора компании я продолжу реализацию всех ранее озвученных стратегических инициатив "Детского мира" в направлении развития эффективной омниканальной бизнес-модели и выхода на новые рынки. Вместе с командой мы приложим все силы, чтобы выполнить обещания, данные нашим акционерам, и достичь запланированных показателей роста и рентабельности бизнеса", — заявила Давыдова.

"Детский мир" имеет 842 магазина, включая 766 магазинов "Детский мир", 62 магазина ELC и ABC, четыре магазина Detmir.ru и десять магазинов "Зоозавр".

Основные акционеры компании — АФК "Система" (33,38%) и РКИФ (9%). В свободном обращении находятся 57,62% акций.