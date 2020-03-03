Григорий Родченков исчез и не выходит на связь

Бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не выходит на связь. Подписи Родченкова на документах, обвинявших российских биатлонисток в применении допинга, оказались поддельными.

Адвокат Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил в Спортивный арбитражный суд (CAS) доказательства того, что подписи Родченкова были подделаны. Была проведена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила фальсификацию подписей главного информатора WADA. Суд обязал Международный олимпийский комитет в течении суток дать объяснения, сообщает ТАСС.

Сам Григорий Родченков давно не выходил на связь. В последний раз "борец с допингом" появился на экранах в декабре 2017 года, причём он, или человек представившийся бывшим директором московской лаборатории, прятал лицо за темными очками и маской-балаклавой.