Группа "ГАЗ" начала распродажу активов из-за санкций

По официальной версии группа "ГАЗ" распродает непрофильные активы и оставит у себя только производство коммерческих автомобилей и автобусов. Это поможет снизить долг "ГАЗа".

Но на рынке считают, что США умышленно создают проблемы для "ГАЗа", чтобы убрать для американского Ford конкурента — производителя легких коммерческих автомобилей (LCV).

Группа "ГАЗ" закрыла сделку по продаже автозавода "Урал" Объединенной машиностроительной группе (ОМГ) Дмитрия Стрежнева. Автомобильный завод "Урал" – производитель грузовых и специальных автомобилей.

ОМГ также получила долю 47,2% в Ярославском моторном заводе – единственном поставщике двигателей для автомобилей "Урал", сообщил "Интерфакс".

ОМГ получило в свое владение и производителя спецтехники "РМ-Терекс" с активами ЗАО "Тверской экскаватор", ЗАО "Челябинские строительно-дорожные машины", ЗАО "Брянский арсенал" и ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей".

Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций, и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.

Ранее Олег Дерипаска назвал голословными обвинения Минфина США в том, что он якобы отмывал деньги. Против российского миллиардера были введены персональные санкции в 2018 году. Он добивается их снятия в американском суде, утверждая, что преследование несправедливо и незаконно.