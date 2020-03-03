Солдата, издевавшегося над Шамсутдиновым, приговорили к условному сроку и штрафу

Во вторник гарнизонный военный суд Читы приговорил к условному сроку Руслана Мухатова, который подозревается в неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев, Мухатов приговорен к 2 годам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 30 тысяч рулей.

Гособвинитель запрашивал для обвиняемого два года колонии-поселения. Отмечается, что Мухатов вину полностью признал, заявив, что раскаивается.

Как сообщалось, 25 октября прошлого года в результате стрельбы, которую открыл солдат-срочник Шамсутдинов, погибли восемь военнослужащих воинской части в Забайкалье и еще двое были ранены. Шамсутдинов арестован, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".