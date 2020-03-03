"КамАЗ" выплатит сотрудникам компенсацию за возможный невыход на работу из-за коронавируса

"КамАЗ" примет дополнительные профилактические меры в связи с распространением коронавируса и может выплатить сотрудникам компенсации за возможный невыход на работу.

"В ближайшее время будет подписан приказ, в котором мы не только введем ряд ограничений, препятствующих распространению болезни, но и предусмотрим меры медицинской и материальной поддержки наших работников, если кто-то из них будет вынужден из-за профилактических мер не выходить на работу. Я также уверен, что наши сотрудники с пониманием отнесутся к дополнительным проверкам со стороны медицинских сотрудников на проходных и установке специальных приборов", — заявил гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин.

Возглавляемый Когогиным штаб по противодействию эпидемии взаимодействует с поставщиками комплектующих и ведет поиск альтернативных производителей, отмечает "КамАЗ".

"В связи с обострением эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции в странах, с которыми у "КамАЗа" налажены крепкие партнерские взаимоотношения, в частности в Италии и Германии, нам необходимо предпринять самые жесткие меры по недопущению распространения инфекции среди нашего коллектива", — подчеркнул Когогин.

Корпоративная газета "КамАЗа" сообщила 25 февраля, что руководство завода подготовило приказ о возможном объявлении с 20 апреля режима неполной рабочей недели в случае перебоев с поставками комплектующих. Однако 2 марта в штабе отметили, что "производство обеспечено на апрель в полном объеме и выполнит апрельский производственный план вовремя. Таким образом, вопрос неполной рабочей недели во второй половине апреля снят".

Газета сообщила, что предприятие обеспечено комплектующими на I квартал 2020 г. В случае распространения коронавируса в Китае и других странах-производителях комплектующих компания допускала изменение производственных планов.