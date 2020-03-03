ИИ научился определять коронавирус за секунды

Исследователи из китайского IT-гиганта Alibaba объявили о разработке алгоритма машинного обучения, позволяющего с точностью в 96% выявить воспаление легких, вызываемое новым коронавирусом COVID-19, отличив его от воспалений иной природы.

Как передает Nikkei Asian Review, для анализа потребуется сделать компьютерную томографию груди пациента. Проанализировав снимок в течение 20 секунд система выдает ответ - врачу для этого потребовались бы многочисленные изображения и не менее 15 минут времени.

Алгоритм натренировали на 5000 изображений легких пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и уже используют как минимум в 100 больницах по всему Китаю.

Ранее стало известно, что разработанные китайскими специалистами в области искусственного интеллекта из компании Baidu системы для самоуправляемых автомобилей впервые показали себя в практических тестах лучше, чем аналоги от их американских конкурентов.