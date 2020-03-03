Приморских рестораторов и отельеров просят запасаться масками

Роспотребнадзор края подготовил особые предписания об обязательном соблюдении мер безопасности в связи с распространением коронавируса COVID-19. Как уточняет "Вести: Приморье", рекомендации адресованы, в первую очередь, индивидуальным предпринимателем и юрлицам, чей бизнес связан с общественным питанием, гостиницами, спортивными и массовыми объектами, транспортом.

В подготовленном документе особое внимание уделено необходимости соблюдать правила личной гигиены, проводить профилактические и дезинфекционные мероприятия. В том числе речь идет об обязательном наличии средств индивидуальной защиты – масок.

Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, в общей сложности через санитарно-карантинный контроль на границе с начала года прошли более 170 тысяч человек. Новых случаев подозрения на коронавирус не обнаружено.

Государственная Комиссия здравоохранения Китайской Народной Республики сообщила данные по заболевшим на 2 марта: более 80 тысяч заболевших. По всему миру число инфицированных достигло на 2 марта 90 тысяч человек.

Как известно, с 1 марта ограничен въезд на территорию РФ иностранных граждан с территории Южной Кореи, с 28 февраля — въезд из Ирана. Временно прекращено движение поездов в Венецию, приостановлена продажа туров в Италию.